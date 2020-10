Appena iniziata, e già finita

LUGANO - «La festa appena cominciata è già finita», intonava Sergio Endrigo nella sua "Canzone per te". Parole e musica che si possono ben abbinare allo stato d'animo vissuto dagli organizzatori di Artecasa. La manifestazione, che ha aperto ieri per poche ore in combutta con iViaggiatori e che avrebbe dovuto durare fino a domenica, ha infatti dovuto chiudere i battenti a causa delle nuove disposizioni emanate dal Consiglio federale per il contenimento della pandemia.

Una scelta presa «con immenso rammarico» dagli organizzatori che si erano prodigati per garantire la sicurezza di visitatori ed espositori. «Avevamo lavorato in maniera coscienziosa per garantire ai nostri espositori la possibilità di presentare le loro novità». Artecasa 2020, infatti, aveva realizzato un piano di protezione per l'evento - in sinergia con tutte le autorità competenti - che avrebbe tutelato non solo i dipendenti e gli espositori ma soprattutto i visitatori.

Un impegno che è però stato vanificato dal volere del Consiglio federale. Insomma, come cantava Endrigo «la festa appena iniziata è già finita».