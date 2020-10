Allievi alla scoperta delle professioni: tutto annullato

BELLINZONA - È una giornata pensata per promuovere scelte formative e professionali libere da stereotipi di genere. Ma quest'anno la Giornata Nuovo Futuro, prevista il 12 novembre, deve essere annullata a causa del rapido aumento dei casi di Covid-19 e tenute in considerazione le direttive emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

Per molte delle strutture partecipanti - fa sapere il Cantone in una nota - sarebbe difficile rispettare le misure di distanziamento e di igiene personale previste per lo svolgimento della giornata. Allo stesso tempo, si vuole evitare un alto numero di spostamenti e la creazione di gruppi di allievi e allieve provenienti da sedi scolastiche differenti. Un grande numero di aziende ha inoltre reintrodotto il telelavoro, come raccomandato dall’ordinanza Covid-19, rendendo impossibile accogliere allievi e allieve nella loro struttura.

Una decisione «molto difficile», ma «è nostra responsabilità adoperarci per proteggere la salute di tutte le persone coinvolte».