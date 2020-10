Chiude la TE Connectivity: in 106 perdono il posto

BIOGGIO - Durissimo colpo sul piano occupazionale. Poco fa una grossa azienda dislocata a Bioggio, la TE Connectivity, ha annunciato la chiusura a causa del mercato in calo. L’azienda, che sviluppa e produce in tutto il mondo terminali e connettori per diversi settori, compreso il mercato automobilistico, proprio a causa delle difficoltà attuali nel vendere i suoi prodotti ha annunciato la chiusura dei due stabilimenti produttivi, uno a Montcada in Spagna e, l'altro appunto a Bioggio.

Nel comune sul piano del Vedeggio la chiusura completa comporterà la perdita degli attuali 106 posti di lavoro. Una misura pesante che la ditta così commenta: «Siamo consapevoli delle ripercussioni che questa riorganizzazione potrà avere sul personale e sulle comunità locali in entrambi i paesi. Per questo motivo stiamo comunicando e lavorando a stretto contatto con i dipendenti, nonché con tutte le autorità locali».

L'azienda sottolinea che «questa riorganizzazione non è data dalle performance del personale nelle due sedi (Montcada e Bioggio). Si basa piuttosto sulle attuali circostanze economiche, sulla generale instabilità del mercato e sul drastico cambiamento dell’industria causato anche da un nuovo comportamento nel consumatore». Fatto sta che questa rischia di essere una magra consolazione.

Per i 106 dipendenti è previsto un piano sociale. In questi giorni, fa sapere l’azienda raggiunta telefonicamente, è stato avviato un processo di consultazione tra i rappresentanti dei dipendenti.