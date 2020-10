Un nuovo direttore per la Osc

MENDRISIO - Giro di poltrone nel Dss. Il direttore dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (Osc) Michele Salvini lascia il posto per passare all'incarico di vicedirettore dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

A subentrargli, il governo ha nominato Daniele Intraina, già direttore di Ingrado e segretario di Radix Svizzera italiana. Il nuovo direttore coordinerà la gestione amministrativa e delle risorse umane, finanziarie, logistiche e tecniche, si legge in un comunicato della Cancelleria del Consiglio di Stato. Il governo coglie l'occasione per ringraziare Michele Salvini del lavoro ventennale svolto alla direzione dell'Osc, e per fare i migliori auguri al successore.

Diplomato in criminologia clinica, Daniele Intraina è dal 1987 Direttore di Ingrado – servizi per le dipendenze, e nel contempo segretario di Radix Svizzera italiana. Dal 1993 è parimenti segretario generale dell’Associazione ticinese delle istituzioni sociali (ATIS) e dal 2014 presidente della Commissione paritetica del settore. È pure, tra l’altro, amministratore delegato di iQ-Center, membro del Consiglio della SUPSI e Presidente della Commissione cantonale di esperti in materia di tossicodipendenza.