Ambrì-Losanna: processo rimandato a data da definire

QUINTO - La Corte delle assisi correzionali di Lugano e Leventina ha deciso di rinviare a data da definire la prima parte del processo per i disordini accaduti il 14 gennaio di due anni fa a margine della partita di hockey fra Ambrì Piotta e Losanna. Il processo era previsto per domani (22 ottobre).

Un rinvio per il quale gli imputati non avrebbero ricevuto spiegazioni, né motivazioni. Per questo motivo la Gioventù Biancoblu (GBB, il tifo organizzato dell'Ambrì Piotta) ha deciso di prendere posizione. L'intera procedura, «tra strani silenzi e mancate risposte» sarebbe piena di «stranezze» e confermerebbe «i dubbi già espressi» sull’agire di magistratura e sul vertice delle istituzioni: «La lunga lista di denunce fatte a casaccio, il raid poliziesco all’alba nelle case dei denunciati, gli interrogatori ricattatori, spesso con pressioni e minacce, le esternazioni fantasiose del procuratore Respini e le intromissioni illegittime del consigliere di Stato Gobbi», elenca la GBB. Inoltre le richieste della difesa - tra queste l'acquisizione completa dei filmati delle telecamere di sicurezza fornite «con evidenti tagli e manomissioni» -sarebbero state interamente respinte.

Insomma, per la GBB gli interrogativi rimangono molti e non usa mezzi termini per evidenziarlo. «La surreale situazione ben riflette il disastroso stato della giustizia in Ticino, impersonificata dal suo vertice onnipresente, sorta di sceriffo autoritario, che ha fatto dell’esclusione, della prevaricazione e dello stato di polizia il suo mantra territoriale».

Gli imputati - cinque in tutto - avrebbero dovuto rispondere di miriade di reati commessi fra il 31 ottobre 2014 e l'8 luglio 2018 (quindi non solo per i fatti avvenuti la sera della partita contro il Losanna), come si legge sull'agenda dei processi del Cantone. In particolare di sommossa, ripetuta; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari; dissimulazione del volto su area

pubblica o in luoghi che offrono servizi al pubblico; danneggiamento; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; guida nonostante la revoca della licenza; furto d'uso di un veicolo a motore; guida in stato di inattitudine; grave infrazione alle norme della circolazione; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta; uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi; delitto contro la LF sugli esplosivi; uso di armi e di altri oggetti pericolosi su suolo pubblico; lesioni semplici.