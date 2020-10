«Scegliamo con chi avere contatti stretti»

Bambini e nonni: come comportarsi? E ci sono stati bambini contagiati nella scuola dell'infanzia?

Merlani: «Si contano singoli casi d'infezioni, ma spesso asintomatici Per quanto riguarda il rapporto coi nonni: la situazione rimane non chiara, perché i dati scientifici possono dare una probabilità e delle percentuali... ma prendere una decisione in merito non è possibile. Vanno comunque messe in protezione le persone più vulnerabili. Mettere insieme generazioni diverse rappresenta un rischio ulteriore».

Bertoli: «Nelle scuole elementari abbiamo avuto una sola quarantena di classe. Ed è l'unico caso che abbiamo avuto nelle scuole comunali».