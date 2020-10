Il video curioso: quattro donne adulte sono state battezzate

LUGANO - Valeria, Mariella, Dolores e Vera. Quattro donne adulte, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, battezzate sabato a Massagno. Strano? No. Nulla di anormale visto che stiamo parlando della Chiesa cristiana avventista. «Gesù è stato battezzato quando aveva 33 anni – evidenzia Matthias Maag, responsabile della comunità nel Luganese –. Dal nostro punto di vista non ha senso battezzare qualcuno che non è consapevole del dono che sta ricevendo. Per noi è normale battezzare gente adulta».



La Bibbia alla lettera – Il video è curioso. Mostra tutto l'entusiasmo delle neo battezzate. Ma anche la loro grande motivazione. «La nostra – racconta Maag – è una Chiesa evangelica che proviene dal ramo del protestantesimo. Segue la Bibbia alla lettera. Non scendiamo a compromessi con la tradizione. Anche per questo, ad esempio, il nostro giorno festivo è il sabato e non la domenica. In Ticino siamo circa in 200, mentre considerando tutta la Svizzera la cifra dei cristiani avventisti sale a circa 6.000 persone».

La testimonianza – Mariella, 30enne di Breganzona, è tra le quattro neo battezzate. La giornata di sabato non la scorderà mai. «È stata una cosa meravigliosa. Ho vissuto un grandissimo sentimento di unione. Con noi c'era tutta la comunità, venivamo da 40 giorni di preghiera. Il momento in cui mi sono immersa nell'acqua battesimale è stato intenso. Difficile da descrivere. È stato come se fossi avvolta dall'abbraccio di qualcuno che ti dà il benvenuto».