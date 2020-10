A Zurigo fanno il tampone in farmacia

ZURIGO - In quattro farmacie del canton Zurigo sarà possibile eseguire il test del Covid-19. Tuttavia, solo chi presenta sintomi lievi oppure è asintomatico dovrebbe presentarsi per sottoporsi al tampone. È quanto ha spiegato oggi la responsabile cantonale della sanità Natalie Rickli, illustrando questo progetto pilota davanti al Parlamento.

Rickli ha inoltre approfittato dell'occasione per fare il punto sulle nuove infezioni registrate a Zurigo durante il fine settimana. Nel week-end è stata superata quota 1000, con 540 contagi sabato e 526 domenica.

A titolo di paragone, il Cantone ne aveva segnalate 715 venerdì e 342 giovedì. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi da coronavirus sono 71, di cui sei hanno bisogno della ventilazione artificiale.

Rickli si è poi espressa contro l'abolizione della quarantena per chi entra in Svizzera mostrando un test negativo, proposta dal PLR. Un tampone proveniente da un altro Paese e risalente anche a due giorni prima non fornisce sufficiente sicurezza, ha fatto notare l'ex consigliera nazionale UDC. La maggioranza del legislativo si è detta d'accordo e ha respinto - per 137 a 31 - l'iniziativa dei liberali-radicali.