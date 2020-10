La prossima settimana? Grigia ma non così fredda

LOCARNO - Molte nuvole, poco sole ma temperature non troppo fredde. Anzi, sul fronte delle minime possiamo attenderci anche un rialzo rispetto agli ultimi giorni.

Si può riassumere così l'identikit della prossima settimana, tracciato nell'ultimo bollettino di previsioni firmato da Locarno Monti, che preannunciano giornate grigie (ma, nella prima parte della settimana, prevalentemente asciutte) con le colonnine stabili attorno ai 14-15 gradi.

Sul fronte delle temperature minime, come detto, è atteso qualche grado in più a partire da martedì, con un ritorno a valori in doppia cifra (10-11 gradi in pianura) nel corso della seconda metà della settimana.

Infine, tra giovedì e venerdì non sono escluse alcune brevi parentesi di pioggia, che potrebbero (anche se al momento l'attendibilità è ancora bassa) trascinarsi fino al prossimo fine settimana.