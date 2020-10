L'ufficio postale entra in farmacia

CANOBBIO - L'ufficio postale di Canobbio è destinato alla chiusura: agli inizi del 2021 i servizi saranno offerti alla Farmacia BENU in via San Bernardo 15, a pochi passi dalla sede postale odierna.

Con l’implementazione della nuova filiale in partenariato i servizi postali saranno a disposizione dal lunedì al sabato con orari di apertura più estesi (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30; il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17) rispetto a quelli dell’odierna filiale. Il servizio postale manterrà la sua posizione in prossimità della strada principale e proprio come oggi consentirà ai clienti d'impostare invii per la Svizzera e per l’estero e di ritirare lettere raccomandate e pacchi avvisati con invito di ritiro.

La filiale assicurerà inoltre versamenti senza contanti, con la PostFinance Card ma anche con le comuni carte di debito bancarie. La PostFinance Card garantirà pure prelievi di denaro contante, senza dimenticare che con l’implementazione della nuova soluzione i clienti che necessiteranno di effettuare versamenti in contanti o ritirare denaro potranno farlo su richiesta direttamente sulla porta di casa.