Non bevete quell'acqua

BREGGIA - Contaminazione batteriologica. L’acqua erogata nelle frazioni di Scudellate e Roncapiano (comune di Breggia) non è potabile.

A comunicarlo è l’Azienda acqua potabile di Breggia, che invita la popolazione a non berla, non utilizzarla per l’igiene orale, né per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti, come neppure per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie.

L’acqua può essere utilizzata senza limitazioni di sorta se fatta bollire per almeno cinque minuti, a condizione che non abbia odori o colorazioni anormali.

L’avviso di potabilità resterà valido fino a quando non sarà revocato.