«Lockdown, una serie che nessuno vuole vedere»

BELLINZONA - La sua diffusione (passateci la battuta) sta già diventando virale sul web, sui social e nelle App di messaggistica. Stiamo parlando della (finta) locandina di "Lockdown", la nuova stagione di una serie TV che vede come protagonisti un trio d'eccezione. Nel volantino sono infatti presenti i volti di tre dei principali attori della lotta contro il coronavirus nel nostro cantone: da sinistra a destra il Comandante della Polizia Matteo Cocchi, il medico cantonale Giorgio Merlani e il Presidente del Governo Norman Gobbi.

Una sorta de "il buono, il brutto e il cattivo" in salsa ticinese - lasciamo a voi la decisione sull'attribuzione dei ruoli - che anche lo stesso Norman Gobbi ha deciso di condividere su Facebook a scopo di prevenzione. L'obiettivo della locandina, infatti, è quello di rendere attenti i ticinesi sul rischio che potremmo correre non rispettando alla lettera le istruzioni delle autorità. «È una serie TV che nessuno vuole vedere, io per primo», precisa il Consigliere di Stato leghista nel suo post.

Per evitare di rivivere un "film" già visto lo scorso marzo (e non apprezzato), Gobbi ricorda le semplice regole da seguire. «Tenere la distanza, lavarsi o igienizzarsi le mani, indossare la mascherina se necessario od obbligatorio (mezzi pubblici, negozi, dove non è possibile tenere le distanze)».

Un messaggio che usa la satira per dare un segnale forte. Il copione della serie TV è infatti ancora tutto da scrivere, e spetterà alla popolazione ticinese prendere in mano la penna e deciderne il finale. Sperando che i nostri comportamenti ci facciano vivere una storia a lieto fine e non un dramma.