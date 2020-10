Altre 13 persone hanno contratto il Covid-19

BELLINZONA - In Ticino nelle ultime 24 ore tredici persone sono risultate positive al coronavirus. Un numero che porta il totale delle infezioni, da inizio pandemia, a 3'907.

Dopo un weekend con 76 nuove infezioni (47 tra venerdì e sabato, 29 tra sabato e domenica), la settimana inizia con un numero inferiore di nuovi casi di Covid-19.

Le ospedalizzazioni sono aumentate di una unità, per un totale di 12 persone ricoverate attualmente a causa del virus. Una necessita delle cure in terapia intensiva.

Nel frattempo è appena trascorso il primo fine settimana in cui sono state applicate le disposizioni particolari in vigore fino al 30 ottobre, con l'obiettivo di contenere i contagi. In particolare, si è reso obbligatorio l'uso delle mascherine in negozi e centri commerciali, come pure la raccolta dei dati degli avventori nelle strutture della ristorazione. Un compito ostico per i gerenti, che chiedono alla popolazione di collaborare con responsabilità, perché ne va della salute di tutti.