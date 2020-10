Concorso Young&Kids, ecco la compagnia vincitrice

LUGANO - Come ogni anno, in chiusura della 29a edizione del FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea, il voto della Giuria Giovani (composta da nove giovani tra i 15 e i 20 anni) ha decretato il vincitore del concorso Young&Kids, assegnando il Premio Infogiovani allo spettacolo “Forever” della Compagnia Tabea Martin.

Motivazione - La Giuria Giovani del FIT Festival 2020, ha decretato come vincitore lo spettacolo "Forever" in quanto si tratta di «uno spettacolo che, danzando sul filo tra comico e tragico, celebra la vita giocando alla morte. Gli straordinari performer in scena, guidati dal disegno fantasioso e caotico di Tabea Martin, diffondono gioia e follia tra gli spettatori, risvegliati al rito classico del teatro che ancora una volta miracolosamente si rinnova, illuminando di speranza questi tempi bui. Uno spettacolo le cui radici affondano nell’immaginario bambino e, attraverso libertà, ingenuità e fantasia, risvegliano in ognuno l’eterna domanda di senso».

Ecco i 5 spettacoli in concorso per uno spaccato sul teatro per le nuove generazioni:

• ESERCIZI DI FANTASTICA – Associazione Sosta Palmizi

• IL NIDO (LE NID) – Progetto g.g.

• FOREVER – Tabea Martin

• BINAURAL VIEWS OF SWITZERLAND – Alan Alpenfelt

• BOOK IS A BOOK IS A BOOK – Trickster-p