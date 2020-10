Arriva il freddo

LUGANO - Stufi delle temperature miti di questo inizio autunno? Per gli amanti del freddo e dell'inverno sono in arrivo buone notizie. Per gli altri, invece, è forse arrivato il momento di recuperare i capi più pesanti. Stando ai previsori di Locarno Monti, infatti, le temperature stanno per subire un drastico cambiamento.

Neve fino ai 1000 metri - Se, grado più, grado meno, in questi giorni eravamo attorno alla norma per quel che riguarda la temperatura media, è in arrivo un netto raffreddamento della massa d’aria. In particolare è in montagna che questo raffreddamento sarà maggiormente sensibile. Le possibili precipitazioni attese verso la prossima settimana, la cui prevedibilità è ancora incerta, si porteranno sotto forma di neve fin verso i 1000 - 1500 metri di quota.

«Sbalzi dei quali risentiremo» - Previsioni settimanali «come non se ne vedono spesso», sottolineano i meteorologi di Meteo Svizzera, visto che, solitamente, «siamo più abituati al rosso, ovvero a temperature troppo miti». Per questo motivo, sbalzi negativi come quelli che si prospettano la prossima settimana «si risentiranno ancora maggiormente, abituati come siamo a periodi mediamente miti».

Solo una parentesi - Nessuna illusione, tuttavia, per chi è già pronto a gioire per l'arrivo di questa ondata fredda. «Le proiezioni sull’inverno - concludono gli esperti - tendono nuovamente al rialzo e malgrado possibili brevi periodi al di sotto della norma il trend globale è il solito da anni».