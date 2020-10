La sinergia di Tio.ch, Ticinocom e ITAE corre in rete

LUGANO - Il recente lockdown ha sicuramente evidenziato l’importanza di creare sempre più sinergie e partnership tra aziende ticinesi, nell'ottica di potenziare il valore di un’azienda locale nel contesto economico e sociale del territorio. A fronte di ciò, Ticinonline SA e Ticinocom SA hanno raggiunto un’intesa di collaborazione sia in ambito tecnologico che commerciale, pur mantenendo la completa indipendenza nelle rispettive gestioni aziendali.

100% powered by Ticinocom - La partnership prevede che la rete Internet utilizzata da Ticinonline sia “100% powered by Ticinocom”. E questo tanto per la rete nella propria sede di Savosa quanto per i server in cloud a Morbio Inferiore e, prossimamente, anche a Zurigo, con il coinvolgimento della società ITAE SA, altra realtà ticinese attiva da oltre vent’anni sul territorio.

Da oltre 20 anni tre realtà ticinesi - «Con questo accordo di collaborazione - spiega Gianni Giorgetti, CEO di Ticinonline - siamo riusciti a unire le forze di tre realtà ticinesi, Ticinonline/ Ticinocom/ITAE, presenti sul territorio da oltre vent’anni che, oltre a garantire lavoro a quasi sessanta collaboratori, hanno dimostrato competenza, serietà e professionalità, ora più che mai valori da riconoscere e sostenere in una realtà economica e sociale in completa mutazione».

L'unione delle forze - Una sinergia salutata positivamente anche da Karl Frankeser, CEO di Ticinocom: «Con questa partnership si uniscono in modo strategico tre aziende che operano nel campo dell'informatica da oltre 20 anni, rivoluzionandolo costantemente. Sono fiducioso che questa collaborazione dia un valore aggiunto agli utilizzatori dei nostri servizi e grazie alle sinergie tra le nostre aziende porterà delle ulteriori rivoluzioni e nuovi servizi innovativi made in Ticino». «È un onore partecipare a questo accordo di collaborazione – dichiara Simone Cicalissi, founder e CEO di ITAE - perché permette, grazie all'unione delle forze, di mantenere competenze locali che sono necessarie per continuare a sviluppare e innovare in futuro».

La nuova piattaforma mytio.ch - Ma in questa sinergia non vogliamo essere da soli. Desideriamo coinvolgere anche i nostri utenti. Lo faremo tramite la nuova piattaforma mytio.ch. In sostanza i lettori di tio.ch che sottoscriveranno un nuovo abbonamento Internet o di telefonia a Ticinocom potranno usufruire di una serie di condizioni speciali. Non solo: ogni utente Ticinocom, identificandosi come tale, potrà contare su alcuni vantaggi nei servizi offerti da mytio.ch.

Che cos'è Mytio? - Mytio è la nuova piattaforma di login del portale tio.ch e di tutti i servizi collegati a esso. Iscrivendosi a Mytio è possibile avere accesso al blog per commentare gli articoli, iscriversi alle newsletter e a tutti i servizi offerti dal portale, ma è anche possibile sottoscrivere un abbonamento per navigare su tio.ch senza pubblicità. Non solo una piattaforma di login. Mytio è pure una vantaggiosa opportunità per tutti gli utenti che potranno usufruire delle offerte speciali definite tra Ticinonline e i propri partner sul territorio.