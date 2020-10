Cardada in lotta contro il littering

LOCARNO - Non sono solo le città a dover lottare contro il littering. Il fenomeno interessa infatti anche la montagna, dove con noncuranza vengono abbandonati troppi rifiuti. Questo vale anche per Cardada Cimetta: lungo i sentieri escursionistici imballaggi di cibo e bevande nonché mozziconi di sigarette finiscono spesso sotto i cespugli e tra i sassi, invece che negli appositi cestini. Ecco quindi che gli ambasciatori del Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU) si trovano oggi a Cardada Cimetta per sensibilizzare i frequentatori della montagna sul problema del littering.

«I nostri clienti apprezzano la natura incontaminata e il panorama mozzafiato che si può ammirare da Cardada Cimetta» afferma Ingrid Di Giulio, responsabile marketing della Cardada impianti turistici SA. «Qui, come anche nel resto del mondo, i rifiuti abbandonati non vanno bene. Per tale ragione, anche quest'anno siamo lieti di poter contare di nuovo sul sostegno degli ambasciatori IGSU».

Oggi, 9 ottobre, il team degli ambasciatori IGSU percorrerà i vari sentieri della montagna locarnese, incoraggiando i passanti a smaltire correttamente i propri rifiuti.

In campo dal 2007 - Dal 2007, ogni anno da aprile a settembre, le squadre degli ambasciatori IGSU si recano in più di 50 città e comuni svizzeri coinvolgendo i passanti in colloqui sul littering e sul riciclaggio. Inoltre, attraverso workshop e attività durante le pause, sensibilizzano le allieve e gli allievi sulla problematica del fenomeno.