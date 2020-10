Debiti, inerti e targhe. Gobbi e Canesi discutono di Campione

CAMPIONE D'ITALIA - Il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha ricevuto ieri Roberto Canesi, neoeletto Sindaco di Campione d’Italia per una prima visita di cortesia dopo il recente rinnovo dei poteri nell’enclave.

L’incontro, ha permesso in particolare di fare il punto sulla situazione sulla situazione debitoria di Campione d’Italia nei confronti del Cantone Ticino e di valutare l’erogazione dei servizi nell’enclave dopo la modifica dello statuto doganale dell’inizio dell’anno. In questo ambito sono in particolare state sollevate le problematiche dello smaltimento degli inerti, la commutazione delle targhe e delle patenti e le numerose criticità ad esse connesse. Questioni che ad oggi non hanno ancora trovato piena risoluzione.

Il Consiglio di Stato riconosce queste problematiche, auspica una pronta risoluzione a livello dei rispettivi Governi nazionali e rimane disponibile a fornire il proprio contributo nell’ambito delle proprie competenze.