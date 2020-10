Discoteche chiuse, consumazioni al tavolo e mascherine nei negozi

Il direttore del DSS ha aggiunto che sono in aumento i casi di cui non si conosce l'origine, così come la diffusione verso le fasce d'età maggiormente a rischio. «In queste settimane è aumentata parecchio la mobilità sociale e questo si riflette nel dato di numero di quarantene per ogni caso positivo. Durante il lockdown avevamo 1-2 casi, ora siamo in doppia cifra». Anche nei Paesi vicini a noi i casi stanno aumentando parecchio.