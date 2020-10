BELLINZONA/BERNA - Sono 21'200 le firme ticinesi raccolte in due settimane che domani, venerdì 9 ottobre, saranno consegnate alla Cancelleria federale a Berna: si tratta della petizione "No all'aumento ingiusto dei premi di cassa malati ticinesi".

La consegna avverrà - in presenza di Campax e di un gruppo di firmatari - alle 14.30. E l'evento sarà trasmesso in diretta da Berna in streaming in Piazza Governo a Bellinzona, dove si riuniranno alcuni sostenitori.