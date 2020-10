I 75'000 tulipani torneranno a fiorire per il tumore al seno

LUGANO - Anche il prossimo anno i parchi luganesi si coloreranno con 75'000 tulipani per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla lotta al tumore al seno. La Città partecipa infatti di nuovo, insieme a oltre 400 comuni svizzeri, alla campagna “1 Tulipano per la VITA” promossa dal'associazione L'aiMant Rose per rendere omaggio alle vittime del male e ai loro cari.

Nell'autunno dello scorso anno (ottobre è da anni stato ribattezzato il “mese rosa”, proprio per sensibilizzare sul tumore al seno), la Città di Lugano aveva piantato 75'000 bulbi in due aiuole: una al giardino Belvedere, di fronte al LAC, l'altra al Parco Ciani, fra la Darsena e la Biblioteca cantonale. I bulbi posti in dimora potranno rifiorire naturalmente anche nel corso della primavera 2021.