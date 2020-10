Pioggia e vento: l'allerta è confermata

BELLINZONA - Le forti piogge erano state annunciate. E sono arrivate, abbattendosi su tutto il Ticino. Ma in particolare nella parte occidentale del territorio: «Gli accumuli maggiori sono stati registrati nelle Centovalli e nella valle Onsernone come pure nell'Alta Verzasca, dove fino alle 18 di venerdì sono caduti tra 110 e 150 millimetri di pioggia. Nelle altre regioni del versante sudalpino sono caduti 50-90 millimetri» scrive MeteoSvizzera.

E non si parla soltanto di pioggia: in queste ore anche il vento si sta facendo sentire. In montagna sono stati misurati fino a venerdì sera 100-130 chilometri orari, con punte fino a 170 sulla cresta principale delle Alpi. Alle basse quote del Sud delle Alpi le raffiche sono arrivate fino ai 75 chilometri orari. Ma nella serata odierna per il Sottoceneri e parte del Ticino centrale erano previste raffiche di 110 chilometri orari.

Sulla base dell'odierna evoluzione meteorologica, le allerte per forti venti (di grado 3) e per forti precipitazioni (di grado 4) emesse nella giornata di giovedì restano pertanto confermate. E sono in vigore fino a domani, sabato 3 ottobre, alle 12. MeteoSvizzera segnala inoltre, che è previsto un forte aumento dei livelli dei corsi d'acqua, anche in Ticino. Da sabato pomeriggio il tempo sarà perlopiù asciutto, con schiarite.

In vista del maltempo, a Lugano e Locarno sono stati chiusi i parchi o ai cittadini è stato chiesto di prestare attenzione. E nella giornata odierna non sono mancati i disagi, per esempio dovuti alla caduta di un masso in Valle Onsernone o di piante (per esempio nel Mendrisiotto, come si vede nel video).