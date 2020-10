«Siamo penalizzati dal Ticino Ticket»

LUGANO - Chi pernotta in un albergo, in un ostello o in un campeggio in territorio ticinese ha la possibilità di scoprire la nostra regione utilizzando gratuitamente i trasporti pubblici e beneficiando di agevolazioni su impianti di risalita, battelli e nelle principali attrazioni turistiche. Questo grazie al Ticino Ticket, che il Cantone ha lanciato con successo nel 2017 per promuovere il settore turistico.

Ma da parte di chi lavora nel trasporto turistico non mancano le perplessità: i rappresentanti d'impianti di risalita e della navigazione ritengono infatti di essere penalizzati da tale iniziativa, come emerso ieri sera nell'ambito dell'assemblea generale dell'Unione trasporti pubblici e turistici Ticino (UTPT).

L'assemblea - che ha affrontato un ampio dibattito sulla questione del Ticino Ticket - ha dunque dato mandato al Comitato direttivo di allestire una presa di posizione «che esprima in modo coeso le perplessità e le intenzioni degli affiliati in ottica futura». Il settore intende inoltre valutare concretamente «se partecipare o meno al prodotto anche per il 2021 e, se del caso, definire meglio le varie tipologie di scontistiche previste».