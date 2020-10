Il Luganese ha fatto il pieno di turisti elvetici

LUGANO - «I dati svizzeri sono strabilianti». È con queste parole che Alessandro Stella, direttore di Lugano Region, commenta quanto rilevato dall'Ufficio federale di statistica in merito all'andamento dei pernottamenti durante quest'estate caratterizzata dalla pandemia di coronavirus.

Un'estate in cui il Luganese è riuscito a fare il pieno di visitatori elvetici, come fa sapere l'organizzazione turistica regionale. Se per giugno si parla di un +1,3% generato dal turismo interno, in luglio i pernottamenti sono più che raddoppiati (+102,4% rispetto al 2019), mentre per il mese di agosto si è registrato un +72,3%.

Per quanto riguarda il volume complessivo dei pernottamenti, considerando le importanti perdite dei mercati esteri (-60.7% nel mese di luglio 2020 e -52.7% nel mese di agosto 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019) nella regione del Luganese si è registrato un +13% totale a luglio e si è pressoché pareggiato il totale dei pernottamenti ad agosto.

Qualche ospite è comunque giunto anche dall'estero, in particolare dai paesi confinanti. I pernottamenti dalla Germania hanno infatti raggiunto i numeri degli scorsi anni, le provenienze dalla Francia mantengono una buona affluenza e dall'Italia, nonostante il calo di circa il 25% dei pernottamenti, si registra una discreta presenza sul territorio.

Il direttore Stella sottolinea inoltre che «da quando vengono registrate le statistiche, quindi dal 1992, è record sia in luglio che in agosto di pernottamenti svizzeri nel

Luganese. I dati che si avvicinano maggiormente sono quelli riguardanti l’estate 2000 dove a luglio sono stati registrati 83'819 pernottamenti (quest’anno 113'212) e quelli del 2006 dove in agosto siamo arrivati a 73'410 pernottamenti (quest’anno 87'084)».