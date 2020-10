Cinque nuovi casi di Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Cinque nuovi casi di coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. Nessun decesso e nessuna nuova ospedalizzazione. I dati forniti in questo primo giorno di ottobre dall'Ufficio del medico cantonale confermano la sostanziale stabilità della curva dei contagi registrata a settembre nel nostro cantone. Nel mese appena trascorso sono infatti state 103 le persone risultate positive al tampone (circa 3.5 al giorno in media). Ieri i nuovi casi erano stati sei, mentre martedì se ne erano registrati tre. Lunedì i tamponi positivi erano pure stati tre, ma spalmati sulle precedenti 72 ore. Negli ospedali ticinesi, lo scorso mese, ci sono stati un massimo di tre pazienti ricoverati. Nessuno di loro ha però necessitato delle cure intense. Tre in totale sono state le dimissioni.

Dal giorno in cui si è registrato il primo caso - era il 25 febbraio - in Ticino sono stati conteggiati 3'651 casi di Covid-19. Il bilancio delle vittime è invece fermo a quota 350 da più di tre mesi. Le strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti Covid-19 nel nostro cantone accolgono attualmente due persone affette da coronavirus. I pazienti, a ogni modo, non sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Quelli dimessi da inizio pandemia restano 931.