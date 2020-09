Imerys investe in Ticino

BODIO - Il gruppo francese Imerys, azienda leader nei prodotti con la grafite, investirà 35 milioni di euro (circa 37,8 milioni di franchi) nel suo sito di Bodio per aumentare la produzione di materiali in grafite ad alta purezza per batterie di veicoli elettrici.

L'investimento mira a soddisfare la crescente domanda di tali prodotti - in particolare batterie agli ioni di litio - per il mercato dei produttori di batterie in Asia, Europa e Nord America, che stanno aumentando rapidamente la loro produzione, indica Imerys Graphite & Carbon in una nota odierna.

Il gruppo precisa che questo investimento rappresenta «il primo di una serie di progetti di espansione di capacità» previsti per far fronte alla «forte crescita attesa» del mercato mondiale dei veicoli elettrici.