Una festa d'autunno in versione light per il Covid-19

LUGANO - La tradizionale festa d'autunno si terrà, ma in versione "ridotta" a causa del coronavirus e di tutte le disposizione emanate per contenere la sua diffusione.

Per l'evento, che si terrà questo weekend, il Municipio ha deciso di creare alcune aree d'intrattenimento per le famiglie e i turisti sul lungolago che verrà quindi pedonalizzato dalle 8.00 di sabato alle 23.30 di domenica. «Il tratto interessato dalla chiusura - precisa la polizia cittadina in una nota - partirà dalla rotonda LAC e terminerà in Piazza Castello nelle due direzioni di marcia. Di conseguenza, verranno messe in atto alcune deviazioni viarie per permettere un corretto svolgimento delle manifestazioni in sicurezza, cercando al contempo di ridurre al minimo i problemi legati alla circolazione stradale».

L'evento, visto le previsioni meteo poco favorevoli, potrebbe essere posticipato di una settimana e svolgersi quindi il weekend successivo (dal 10 all'11 ottobre).