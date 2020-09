Sostegno a più di 130 imprese culturali

BELLINZONA - Cantone e Confederazione hanno già sostenuto oltre 130 imprese culturali ticinesi. Il dato è stato comunicato oggi dal DECS in una nota che precisa che il termine per presentare le richieste d'indennizzo per l’annullamento o il rinvio di manifestazioni e attività culturali ai sensi dell’Ordinanza Covid Cultura è scaduto.

Un'ordinanza, ricordiamo, che il Consiglio federale aveva emanato lo scorso 20 marzo - in piena crisi sanitaria - per attenuare l’impatto economico del coronavirus nel settore e che prevedeva misure di sostegno specifiche per 280 milioni di franchi a beneficio della cultura, duramente colpita dai provvedimenti statali messi in atto per combattere la pandemia.

181 richieste - La risposta del settore - precisa il Cantone - è stata importante: «Già a partire da inizio aprile, le imprese e gli operatori culturali hanno potuto fare richiesta d'indennizzo alla Divisione della cultura e degli studi universitari per l’annullamento o il rinvio di manifestazioni culturali, nonché per la chiusura totale o parziale della loro attività». E le richieste sono fioccate. «Fino al 20 settembre, data di scadenza, ne sono arrivate 181. In aggiunta, oltre 60 operatori culturali hanno fatto capo a Suisseculture Sociale ottenendo un aiuto finanziario immediato». Le imprese che hanno beneficiato del sostegno sono attualmente più di 130.