Iniziativa UDC: «Davide lotta contro Golia»

LUGANO - È un Ticino in controtendenza quello che si sta profilando dopo lo scrutinio di 111 Comuni su 115. Almeno per quanto riguarda l'Iniziativa UDC per un'immigrazione moderata che, dipendesse dai voti ticinesi, in questo momento passerebbe con il 53,4% (con una partecipazione del 60,9%). In tutto il resto della Svizzera è netto il "No", a parte le eccezioni di Glarona e Appenzello Interno, in cui il Sì è passato con, rispettivamente, un risicatissimo 50,1% e 54,29%.

«Davide contro Golia» - «Davide lotta contro Golia»: è la lettura del presidente UDC Marco Chiesa della sconfitta, praticamente certa, per l'iniziativa per un'immigrazione moderata. Secondo il consigliere agli Stati ticinese ha avuto un ruolo anche il coronavirus, perché la popolazione è attualmente confrontata con le incertezze dello sviluppo economico.

Il tema dell'immigrazione rimarrà comunque nell'agenda politica, ha detto convinto Chiesa parlando con SRF. Dopotutto non solo l'UDC vuole evitare una Svizzera da 10 milioni di abitanti. La prossima sfida è ora quella dell'accordo quadro con l'UE. «Adesso si vedrà come si muoveranno il Consiglio federale e gli altri partiti».

Le altre votazioni

Modifica della legge sull'imposta federale diretta

SÌ 52.6%

NO 47.4%

SÌ 52.6% NO 47.4% Modifica della legge sulle indennità perdita di guadagno

SÌ 67.2%

NO 32.8%

SÌ 67.2% NO 32.8% Acquisto nuovi aerei da combattimento

SÌ 47.3%

NO 52.7%

SÌ 47.3% NO 52.7% Modifica della legge sulla caccia

PARTECIPAZIONE 60.8%

SÌ 52.0%

NO 48.0%

Dati nei principali comuni:

Mendrisio:

Immigrazione moderata: Sì per il 52,7%

Legge sulla caccia: No per il 50,6%

Imposta federale diretta: Sì per il 52,3%

Indennità perdita di guadagno: Sì per il 66,9%

Aerei da combattimento: No per il 52,5%

Lugano:

Immigrazione moderata: Sì per il 52,6%

Legge sulla caccia: Sì per il 50,4%

Imposta federale diretta: Sì per il 55,9%

Indennità perdita di guadagno: Sì per il 69%

Aerei da combattimento: No per il 52,9%

Locarno: