Cinque nuovi contagiati in Ticino

BELLINZONA - Aumenta di 5 unità il numero delle persone contagiate dal coronavirus in Ticino. L'aggiornamento pubblicato pochi minuti fa dall'Ufficio del medico cantonale porta la cifra complessiva di chi ha contratto il virus a 3634.

La settimana si chiude dunque con un dato in leggera crescita rispetto ai giorni precedenti. I tamponi positivi ieri erano stati 2, mercoledì 6 e martedì 3, per un totale settimanale di 16 contagi. Le nuove infezioni rilevate durante lo scorso weekend, quando non vengono fornite le cifre giornaliere, erano state dieci.

Il bollettino aggiornato dagli ospedali segnala invece che sono sempre due i pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid. Rimangono, per fortuna, sempre vuoti i letti delle terapie intensive.

Nel nostro cantone, da inizio pandemia (il primo caso era il 25 febbraio) sono stati registrati 3'634 contagi e 350 decessi.