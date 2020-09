Magistrati part-time?

BELLINZONA - Anche i magistrati vogliono il part-time. In Ticino giudici e procuratori lavorano, da che mondo è mondo, solo a tempo pieno: ma una mozione presentata a Palazzo delle Orsoline potrebbe cambiare le cose.

Diciotto deputati di vari partiti - prima firmataria Maddalena Ermotti Lepori - chiedono una modifica della legge, per permettere «una migliore conciliazione vita-lavoro» anche nel ramo giudiziario. Secondo i mozionanti «i tempi sono maturi per introdurre questa opportunità anche per i lavoratori più qualificati» a beneficio delle donne magistrato, ma anche degli uomini.

La mozione cita l'esempio del canton Ginevra, dove il metà tempo per i magistrati «è diventata la norma per i giudici con soddisfazione generale». Altri cantoni, come Berna, prevedono il part-time anche per i procuratori. A Zurigo addirittura è aperto un concorso per un nuovo Procuratore generale, che potrà entrare in carica al 100 o all'80 per cento.

I mozionanti chiedono al Consiglio di Stato di «attivarsi per proporre una modifica legislativa» non limitandosi alla possibilità del cinquanta per cento, ma anche dell’ottanta o settanta per cento, per i magistrati.