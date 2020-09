Dopo l’agenda scolastica, l’attacco è al catalogo dei libri

VACALLO - La prima polemica dell’anno scolastico 2020/2021 era arrivata lunedì 31 agosto e il Covid-19 non c’entrava nulla. Dopo nemmeno un mese, eccone un’altra dallo stesso sapore. «In ben due occasioni il DECS ha mancato l’obiettivo educativo cercando d'indottrinare gli alunni a proposito dei temi relativi a clima e sessualità», scrive l'Unione democratica federale (UDF).

Il 1. settembre nel mirino (dell’UDC) era finita l’agenda scolastica a sfondo ecologista, definita un «manuale di lotta alla Che Guevara». Oggi sotto attacco è un prospetto consegnato agli allievi con le proposte di Edizioni svizzere per la gioventù (ESG). Tra i tanti titolo c’è “Ada + Eva”, di Laura D’Arcangelo (consigliato dai 12 anni), che ha “scioccato” una mamma, riferisce il presidente di UDF Ticino, Edo Pellegrini. Si tratta di un libro illustrato (senza testo) che racconta la natura di un amore nato tra persone dello stesso sesso, in silenzio, «senza troppo pathos». Un titolo che agli occhi di UDF appare «a dir poco di parte e decisamente fuori contesto» nonché «inadeguato» per «allievi così giovani».

Per il partito si tratta di una cosa «indecente» e accusa la Scuola e il DECS di «fare propaganda e indottrinamento invece di insegnare», rivendicando l’educazione dei figli da parte dei genitori. La mamma che si è rivolta a UDF Ticino leggendo il titolo aveva addirittura pensato a «un errore di stampa», per poi domandarsi «cosa fare» contro «questo materiale» e «propaganda di genere».

L’occasione è buona per il partito con posizioni cristiano-conservatrici di “mettere i puntini sulle i” anche a livello svizzero, contro l’annullamento della "Marcia per la vita" (contro l’aborto) «a causa delle minacce da parte di militanti di sinistra» e contro gli attivisti per il clima che hanno «occupato illegalmente» Piazza federale.

ESG - dal sito del DECS Le Edizioni Svizzere per la Gioventù pubblicano i loro libretti in tedesco, francese, italiano, nei quattro idiomi reto-romanci e, recentemente, anche in inglese con lo scopo di:

- incoraggiare la lettura a tutti i livelli;

- preparare a letture più impegnative;

- sviluppare l'immaginazione, la creatività e la sensibilità;

- trasmettere delle informazioni;

- fornire un impulso ai divertimenti intelligenti;

- far conoscere i problemi del nostro tempo tenendo conto dell'età del lettore.

Il Collegio degli Ispettori delle scuole comunali invita i docenti all'acquisto annuale di 2 opuscoli ESG per allievo. All'inizio dell'anno scolastico verrà consegnato a tutti gli allievi il catalogo generale e il materiale per le ordinazioni.

www.sjw.ch