Il nuovo sindaco vuole risolvere i problemi con la Svizzera

Da quattro giorni Roberto Canesi è il nuovo sindaco di Campione d'Italia. Il suo "Campione Rinasce" ha ottenuto il 61,5% dei voti e le sfide ora sono tante. Una su tutte il bilancio comunale e i debiti nei confronti dei suoi dipendenti, come pure della Svizzera.

«Ieri è stato dato mandato di pagare tutti i debiti che Campione aveva con la Svizzera - spiega il sindaco -. Vi sono nel contempo problemi per i quali non si può perdere tempo. Per questo con Bellinzona e Berna, nostri interlocutori da sempre, e insieme a Roma, dobbiamo arrivare a una soluzione al più presto». Da targhe e patenti svizzere allo smaltimento dei rifiuti, Canesi punta a «trovare un accordo per semplificare le norme introdotte dal primo gennaio scorso».

Tra i dossier in cima alla lista, spicca il casinò: «Non potremo fare a meno del consenso politico per arrivare alla riapertura della casa da gioco - conclude -, una priorità che abbiamo indicato in campagna elettorale e su cui ci impegniamo fin da subito».