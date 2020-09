Un comparto scolastico tutto nuovo

LOSONE - A settembre si sono conclusi i lavori di riqualifica del comparto scolastico di Losone che hanno toccato in particolare la viabilità e il Parco Rivercegno. «Negli ultimi anni - precisa il Municipio - abbiamo lavorato a favore dei più giovani e delle loro necessità promuovendo un Comune a misura di famiglia».

All’inizio dell’attuale legislatura era stato presentato il Piano di mobilità scolastica con una serie di misure per completare la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili di Losone, in particolare nei dintorni degli istituti scolastici e del centro sportivo in zona Ponte Maggia. «Il progetto - spiega il Comune - ha permesso di ampliare la zona 30, creata con l’apertura della nuova scuola dell’infanzia, arrivando a includere anche il Parco Rivercegno e tratte particolarmente sensibili dei tragitti percorsi ogni giorno dalle ragazze e dai ragazzi».

I principali interventi per migliorare la sicurezza hanno riguardato la moderazione del traffico con la creazione di un nuovo passaggio pedonale sopraelevato, un dosso stradale e un marciapiede passante. Inoltre, è stato esteso il marciapiede che affianca Via dei Patrizi. Una misura che ha richiesto la creazione di una nuova fascia boschiva verso la centrale termica di Losone.

Arte e giochi al Parco - Quest’estate erano terminati anche i lavori di rinnovo del parco giochi in Via Rivercegno ai margini della nuova zona 30. «La necessità di sostituire alcune altalene - sottolinea l'Escutivo - è stata l’occasione per realizzare un percorso con giochi e ostacoli per le bambine e i bambini più piccoli. Attorno alle principali attrazioni è stata posata una nuova pavimentazione in gomma anti-trauma». Anche il “castello” è stato in gran parte rimodernato ed è stata messa a norma la scaletta d’accesso.

Infine, ad accogliere le famiglie all’ingresso del parco giochi ci sono adesso le opere di Ecru Team Street Artworks di Gioele Martinoli e Dario Gagliardi. «I due ragazzi, di Losone e Mendrisio - spiega il Municipio - sono entrambi ancora studenti e fra una lezione e l’altra realizzano murali. Nel Parco Rivercegno hanno decorato le pareti dei due piccoli edifici all’entrata con una serie di graffiti sul tema dei giochi».

Comune di Losone