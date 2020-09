Porte aperte e visita al bunker storico di Mairano

IRAGNA - Al bunker militare di Mairano, a Iragna, il 26 settembre dalle 11 alle 16 si offrirà la possibilità di una visita promossa dalla Società ticinese di artiglieria.

L'opera A8154 risale agli anni '40 e serviva a chiudere l'accesso alle alpi da nord. Il bunker, armato da un obice di 10,5 cm, faceva parte delle opere della linea Lona.

La costruzione della linea Lona iniziò nel 1939 e terminò nel 1943. L'opera principale era la posizione di fanteria Lodrino - Osogna, composta da 23 fortini e dallo sbarramento anticarro a forma di V.

Un sistema di impianti di minamento stradali e ferroviari, dei ricoveri e delle posizioni d'arma completavano il dispositivo lungo la Boggera, nella parete rocciosa sopra il paese di Osogna. Il supporto d'artiglieria era dato dai bunker a nord del dispositivo principale, lungo la linea Mairano - Mondascia (4 in zona Mairano e 4 in zona Mondascia). Completava la linea il campo di aviazione militare di Lodrino, costruito nel 1940 in ragione di un possibile impiego di combattimento aereo o di appoggio alle truppe di terra. Dopo la seconda guerra mondiale il dispositivo difensivo fu potenziato attraverso la costruzione di una postazione per lanciamine da fortezza e di numerosi ricoveri in calcestruzzo prefabbricato.

Le opere d'artiglieria e di fanteria rappresentate presso il bunker di Mairano sono il preludio o la conclusione di ogni visita alla linea Lona.



Il bunker ristrutturato e riattivato dalla STA, situato su "La via della Pietra" itinerario turistico di nuova concezione ed interesse storico e naturalistico.