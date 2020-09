Quelle buche sulle strade di Mendrisio

MENDRISIO - Nei quartieri di Mendrisio ci sono strade “dimenticate”. Tanto che su determinati collegamenti comunali e cantonali sono comparse delle buche che andrebbero sistemate. È quanto si evince da un'interrogazione PLR (con primo firmatario Vincenzo Crimaldi) indirizzata all'Esecutivo comunale.

«Sappiamo che vi sono arterie particolarmente sollecitate per le quali gli interventi sono prioritari sia per il traffico che per la messa in sicurezza per gli utenti della strada stessa, ama anche le altre strade necessitano delle medesime cure, perché se si tarda a intervenire, i danni possono peggiorare in modo notevole e di conseguenza anche i costi di manutenzione risulterebbero maggiori» si legge nell'atto consiliare.

I consiglieri comunali ricordano, inoltra, che negli scorsi anni era stato votato un credito quadro di 1,4 milioni di franchi per il periodo 2019-2022 per la manutenzione straordinaria della rete stradale della Città di Mendrisio.