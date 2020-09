I bimbi sognano un tragitto casa-scuola «più sicuro, più accogliente e più verde»

BELLINZONA - Nell’ambito della Settimana europea della mobilità, la Giornata internazionale a scuola a piedi celebra quest’anno la sua ventesima edizione, mettendo in scena un percorso casa-scuola ideale, di quelli che i bimbi contemplano nel loro immaginario.

La Giornata internazionale a scuola a piedi si terrà rispettando i vincoli sanitari questo venerdì, 18 settembre. Per questa ventesima edizione, gli allievi della Svizzera romanda e del Ticino hanno ricevuto in classe una cartolina disegnata da Tom Tirabosco. Rappresenta un percorso casa-scuola ideale, come lo sognano i bambini: più sicuro, più accogliente e più verde.

La crisi sanitaria ha spinto tutti a ripensare il proprio rapporto con la mobilità e la natura. Quest’ultima non è soltanto una cornice, ma è vitale per tutti gli esseri viventi e in particolare per quelli più giovani. Circondate e circondati da spazi verdi, bambine e bambini memorizzano e si concentrano meglio in classe.

Anche i piccoli gesti quotidiani contribuiscono a ridurre il nostro impatto sull’ambiente. Ne fanno parte la scelta di andare a scuola a piedi, per i più giovani in Pedibus, oppure per i più grandi pedalando col Velobus. Il tempo trascorso sul percorso casa-scuola rappresenta un momento prezioso che permette ai bimbi di acquisire le basi della sicurezza stradale e di conquistare l’autonomia.

Tutte le bambine e tutti i bambini sono invitati a partecipare a questo giorno di festa. È sufficiente recarsi a scuola a piedi, da soli o in piccoli gruppi, e sventolare i fiori e gli alberi da colorare. In Svizzera romanda e in Ticino avranno luogo vari eventi festivi.

Info su www.giornata-a-piedi.ch – da dove è possibile scaricare gratuitamente i fiori e gli alberi da colorare.