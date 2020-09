Zero casi e un ricovero in Ticino

BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore in Ticino non si sono registrati nuovi contagi da SARS-COV-2. Il dato è aggiornato alle otto di questa mattina dall'Ufficio del medico cantonale rimane quindi identico a quello di ieri. I casi di positività contabilizzati dall'inizio della pandemia restano 3'590.

Il bollettino quotidiano del Cantone riferisce però di un nuovo ricovero. La notifica del paziente ospedalizzato è stata annunciata dall’Ente ospedaliero cantonale all'Ufficio del medico cantonale nel pomeriggio di ieri. Il ricovero, da nostre informazioni, risale a venerdì, ma - come precisato dall'Ufficio del medico cantonale su richiesta - «non era stato inizialmente dichiarato come avvenuto per diagnosi principale di Covid-19». Si tratta della prima ospedalizzazione dallo scorso 4 settembre.

Il numero dei decessi resta fermo a 350. I pazienti dimessi da inizio pandemia sono 929.