«Ora si vergogna a farsi vedere in pubblico»

LUGANO - A levare il dente della signora Maria Grazia B.* - anzi tutta una protesi - è stato un dentista di Lugano. Per il dolore invece si è rivolta alla Commissione di vigilanza sanitaria. L'anziana 88enne è una delle cinque persone che, quest'anno, hanno presentato un esposto in Ticino contro il proprio dentista. Il motivo: una sostituzione di una protesi quanto mai travagliata.

Le odissee dentarie a volte si trasformano - di rado, ma neanche troppo - in odissee giudiziarie. Ne sa qualcosa anche Franco Boroni, 65enne di Agno, che a causa di una protesi mal fatta ha portato in tribunale un medico del Luganese. La causa - ne abbiamo parlato di recente - è pendente alla Pretura di Lugano.

Negli ultimi quattro anni sono stati 11 in Ticino i dentisti interessati da decisioni della Commissione di vigilanza. Nelle circostanze peggiori «si può arrivare fino alla sospensione dal libero esercizio» spiegano dal Dss, ma non è capitato di recente. Nel complesso i dentisti "sgarrano" poco: in totale, dal 2017 la categoria è stata interessata da 15 procedimenti (su 181 incarti allestiti dalla Commissione) e in nessuno si è arrivati a una sanzione disciplinare. Ma non significa che manchino i problemi.

«Negli ultimi quattro mesi mia madre ha avuto difficoltà a mangiare, ha perso diversi chili e si vergogna addirittura a farsi vedere in pubblico» racconta la figlia della signora B*. «Tutto per una protesi sostituita malamente». Dopo per tre operazioni - una vecchia protesi sostituita, e quella nuova asportata, rimessa, e di nuovo asportata non senza dolore - la 88enne ha deciso di rivolgersi a un altro professionista. «Adesso l'impianto è totalmente da rifare, a spese nostre».

«Ci sono state un paio di complicazioni su 20 appuntamenti, è vero, ma abbiamo sempre rimediato gratuitamente» spiegano dallo studio dentistico "incriminato", che a Lugano ha già curato poco meno di tremila pazienti. «I problemi si contano sulle dita di una mano, diversamente avremmo già chiuso bottega. Una situazione simile di non ci è mai capitata». La 88enne «è una nostra paziente da tempo e si è sempre trovata bene» assicura il dentista che ha rimosso per tre volte la tormentata protesi. Durante il terzo trattamento «abbiamo dovuto forare la protesi per togliere della resina induritasi. Può capitare».

I famigliari della 88enne chiedono un rimborso delle spese. Oltre all'impianto - dicono - è saltato anche il rapporto di fiducia. Ma il professionista contattato si dice tranquillo: «Abbiamo fornito alla commissione tutta la documentazione. E ci siamo offerti di risolvere il problema, di nuovo gratuitamente. Abbiamo ricevuto in risposta solo accuse e raccomandate. Aspettiamo l'esito del procedimento serenamente».

* nome noto alla redazione