Scattano le sirene: «Nessun pericolo»

BELLINZONA - Questa mattina, attorno alle 9.55, si è sentito riecheggiare il suono delle sirene in via Galbisio a Bellinzona. Un avviso di pericolo che però - come sottolineato dalla App AllertSwiss - si è rivelato un falso «allarme».

Le sirene sono state attivate erroneamente e per la popolazione non «sussiste alcun pericolo».

Come procedere - Quello di questa mattina era un falso allarme, ma come bisogna procedere quando si odono le sirene? Lo ricordano le autorità: «In caso di allerta bisogna ascoltare la radio o consultare il sito web oppure la app di AlertSwiss per informarsi su quanto sta accadendo». Fondamentale è non chiamare le centrali d'allerta di polizia, soccorsi e pompieri, che devono rimanere in grado di agire per le chiamate di emergenza effettive».