«Vogliamo anche noi i sacchi per le piante invasive»

LOCARNO - Per la gestione delle piante invasive (e si parla in particolare del poligono del Giappone) è necessario lo sforzo di tutti: cittadini, agricoltori e professionisti attivi sul territorio. Ma ci vogliono anche i sacchi per il loro corretto smaltimento. Lo sottolineano i consiglieri comunali Simone Merlini (PLR) e Simone Beltrame (PPD) in una mozione indirizzata al Municipio di Locarno.

La loro proposta? La distribuzione gratuita di sacchi per la raccolta separata di piante invasive. Un'idea che prende spunto dall'iniziativa di recente promossa dai Comuni della Valle di Blenio (Blenio, Acquarossa e Serravalle), che mettono a disposizione sacchi da sessanta litri appositamente previsti per le neofite.