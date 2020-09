Acqua nuovamente potabile a Moleno e Preonzo

BELLINZONA - L’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) comunica che l'acqua erogata nei quartieri di Moleno e Preonzo è nuovamente potabile e può essere utilizzata normalmente.

L'avviso di non potabilità era scattato nella giornata di lunedì a seguito delle forti precipitazioni avvenute nel weekend che avevano provocato «importanti danni strutturali» alla presa di captazione dell'acqua potabile.

AMB, scusandosi per eventuali disagi e ringraziando la popolazione «per la comprensione e la collaborazione», invita a far scorrere l'acqua in tutti i rubinetti per cinque minuti prima di utilizzarla.