Quattro sportelli (itineranti) per far quadrare i conti

BELLINZONA - Far quadrare i conti è l’assillo quotidiano di molte persone, e in questo periodo influenzato dalla pandemia di Covid-19 lo è forse ancora di più. Gestire le proprie finanze con minori entrate, ma con le spese di sempre, non è facile. Proprio per questo - a partire da settembre - in quattro Comuni - gli specialisti di Caritas Ticino e SOS debiti saranno attivi presso sportelli (itineranti) per dare consigli alla popolazione.

Le consulenze finanziarie per chi si trova in difficoltà in difficoltà nella gestione del proprio budget personale sono previste presso i Comuni di Cadenazzo (ufficio attività sociali - 18 settembre, 23 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre), Locarno (ufficio dell'Operatore Sociale - 16 settembre, 14 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre), Gambarogno (Istituto scolastico a Contone - 21 settembre, 19 ottobre, 23 novembre e 16 dicembre) e Melide (14 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 14 dicembre). «Chi si trova già in difficoltà, oppure sente di non gestire al meglio una situazione fragile, può rivolgersi agli sportelli e ottenere gratuitamente un sostegno nell’organizzazione e nella gestione della propria situazione finanziaria».

Dettagli sulle modalità di appuntamento e sugli orari sul sito www.rebusdeisoldi.ch oppure presso le Cancellerie comunali. Priorità verrà data ai domiciliati.