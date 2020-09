Una marcia a quattro zampe in ricordo di Sturn

LUGANO - La triste storia di Sturn, il cane soppresso perché abbaiava troppo due settimane dopo esser stato adottato, aveva scosso l'opinione pubblica e fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Ma non solo. Aveva pure aperto un dibattito sulla legislazione svizzera che permette di uccidere un animale perfettamente sano. Del caso si era interessata anche la politica con un'iniziativa promossa da Sabrina Aldi e Tamara Merlo e infine era stata lanciata anche una petizione per vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani, che nel frattempo ha già raccolto oltre 28mila adesioni.

Ai diritti degli animali sarà pure dedicata l'edizione 2020 di "Lugano a quattro zampe", che dal 2014 richiama migliaia di amanti dei cani nel cuore di Parco Ciani. La manifestazione di quest'anno, che si svolgerà il 5 settembre (dalle 16.00), prevede una passeggiata «di sensibilizzazione» attraverso le vie della Città. Padrone e quattro zampe insieme per ricordare Sturn e per far cambiare la legge. Ricordiamo che a causa delle misure Covid-19 il numero massimo dei partecipanti è ridotto a 300. Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi (clicca qui)