Lungolago, un mese in più di chiusura

LUGANO - Il Municipio di Lugano ha deciso di prolungare fino a fine settembre - compatibilmente con le misure Covid19 - il LongLake Festival e quindi di riflesso anche le chiusure serali al traffico veicolare del lungolago cittadino.

La chiusura al traffico del lungolago interesserà il periodo compreso tra venerdì 4 e sabato 26 settembre 2020, per le sole giornate di venerdì e sabato. Lo sbarramento è previsto dalle ore 20.00 alle ore 00.30 il venerdì, mentre il sabato dalle ore 18.00 alle ore 00.30. Il tratto interessato dalla chiusura, non varierà e partirà dalla rotonda LAC e terminerà in Piazza Castello per entrambe le direzioni di marcia.

Si ricorda inoltre la presenza del cantiere su via Adamini, tra la rotonda LAC e via Maraini. A causa di ciò, l'asse di deviazione per il traffico in entrata a Lugano da Sud sarà via Mazzini, dove è posata un'adeguata segnaletica di deviazione.