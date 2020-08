A Brè riscoperta una mela “dimenticata”

LUGANO - A Lugano ci sono soprattutto meli. Ma anche fichi, susini, avocadi e pompelmi. Sono 236 gli alberi madre di 25 specie frutticole censiti nell'ambito del progetto di mappatura delle antiche varietà di piante da frutto sul territorio cittadino.

Con 81 alberi, il melo è la specie più frequente. Seguono il fico comune con 25 piante, 22 susini, 20 ciliegi, 10 cachi, 9 ulivi, 8 peri, 7 albicocchi, castagna, gelsi (di cui due bianchi), noci e viti europee, 6 amarene, 5 peschi, 2 nespoli del Giappone, kiwi e nespoli comuni. Sono stati trovati anche un esemplare di avocado, banano, corniolo, kumquat, limone, pompelmo e ribes.

Il team di ricerca ha suddiviso gli alberi in tre categorie: le specie classiche (di cui fanno parte albicocchi, cachi, castagni, ciliegi, fichi, kiwi, meli, noci, peri, peschi, susini, ulivi e viti); le specie dimenticate o frutti minori (che comprendono amarena, corniolo, gelso e nespolo) e le specie insolite (come avocadi, banani, fichi d’india, kumquat, limone, pompelmo ecc.) che, sebbene non tipiche della regione, rappresentano un dato interessante.

Piante con una storia - Laddove possibile, per ogni albero censito sono state raccolte testimonianze di chi conosce gli esemplari in questione, in modo da ricostruire, pezzo per pezzo, le nostre tradizioni legate alla frutticoltura: i nomi attribuiti alle specie nei dialetti locali, le ricette con cui si conservavano i frutti, le usanze e le storie legate al raccolto. Tutte informazioni estremamente preziose che rischiano di andar perse insieme agli ultimi esemplari degli alberi madre e agli ultimi testimoni del passato agricolo della città e dei suoi dintorni.

Ritrovata la pòm rose - Nel corso della mappatura (si trattava della prima tappa del progetto) ci sono anche state delle sorprese. La più importante è stata la scoperta, a Brè, di una varietà di mela che si credeva estinta: la pòm rose, anche detta rosé, il cui nome ricorda la polpa rosata del frutto. Si tratta di un genotipo unico a livello svizzero che va a completare la Collezione di antiche varietà del patrimonio nazionale.

Il progetto - Il progetto di mappatura era stato lanciato nel giugno 2019. La prima tappa - condotta dal team guidato da Muriel Hendrichs (l’alberoteca), in collaborazione con Maurizio Cerri (Amici del torchio di Sonvico) e Manuela Ghezzi (ProSpecieRara) - si è conclusa lo scorso marzo. Il lavoro proseguirà fino al 2022.

Gli alberi sono stati individuati in dieci tra quartieri e rioni di Lugano: Sonvico, Pazzallo, Gandria, Brè, Dino, Villa Luganese, Lugano, Ruvigliana, Figino e Pregassona.