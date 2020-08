Crediti Covid-19, una ventina le (presunte) truffe

BELLINZONA - Nel nostro cantone ci sarebbero state una ventina di truffe riguardanti i crediti Covid-19. Il numero totale delle imprese che hanno beneficiato del programma di aiuto all'economia svizzera varato dalla Confederazione è di 12'110, per un totale di prestiti concessi di 1.3 miliardi di franchi.

Le truffe - come anticipato dalla RSI - riguardano soprattutto le piccole e medie imprese, poiché esse non dovevano presentare praticamente nessuna garanzia per ottenere un credito pari al 10% della loro cifra d'affari. A portare a galla il problema sono state le banche che per legge sono obbligate a riferire di ogni movimento di denaro sospetto. Il Ministero pubblico per ora non si azzarda a stilare un identikit dei truffatori. Tra i sospettati, però, ci sono anche imprenditori ticinesi e il maltolto si aggira (in media) sui 50'000 franchi, metà del quale è già stato recuperato dalle autorità.