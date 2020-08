Tredici notti di lavori a Molinazzo

BELLINZONA - Dureranno tredici notti i lavori previsti in via San Gottardo. Il cantiere - programmato tra le 20.00 e le 5.00 da mercoledì 26 agosto a sabato 12 settembre - prevede la posa della pavimentazione fonoassorbente in zona Molinazzo, tra il distributore ENI di Bellinzona e la rotonda di Arbedo-Castione.

I lavori - precisa un comunicato del DT - si svolgeranno di notte, mentre durante il giorno via San Gottardo sarà transitabile normalmente.

A partire dalle 20.00, invece, il traffico in direzione di Bellinzona sarà deviato su via Molinazzo all’altezza della rotonda di Arbedo-Castione mentre i veicoli in uscita dalla Città transiteranno normalmente su via San Gottardo.

Il programma, precisa ancora il Dipartimento, potrebbe subire modifiche a dipendenza delle condizioni meteorologiche.