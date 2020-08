Relax oggi con "Cooperazione weekend", il giornale nel giornale

LUGANO - LUGANO - Da stamattina, e così sarà sempre ogni venerdì, troverete nelle cassette blu un’edizione di “20 Minuti” maggiorata nelle dimensioni. Vede infatti oggi la luce il primo numero del magazine “Cooperazione Weekend”. Il progetto di un giornale di sedici pagine all’interno del giornale nasce grazie al contributo della redazione di Cooperazione, il settimanale più popolare nella Svizzera italiana.

Temi per chi si sente giovane - Cosa troverete in questo nuovo prodotto editoriale? Temi e proposte giovani pensate per un pubblico giovane o che giovane si sente ancora. “It’s time to relax”, è tempo di rilassarsi è il titolo della prima copertina che lancia una serie di idee per un tuffo spensierato nel fine settimana.

Qualche anticipazione - «A volte si dimentica la bellezza delle cose semplici, perciò - racconta una delle redattrici di “Cooperazione Weekend” - iniziamo invitando il lettore a svagarsi con attività semplici e rincuoranti. Ironizziamo sull’essere impacciati negli incontri romantici (che non è solo una prerogativa dei giovani). Suggeriamo ricette e trucchi per camuffare la stanchezza, mettiamo a nudo lo streaming e trattiamo aspetti scomodi dell’ecologia. Per concludere lanciamo una rubrica che vuole dar voce a chi ha un’esperienza curiosa da raccontare».

Non ci resta che scoprire assieme "Cooperazione Weekend", da oggi e tutti i venerdì all’interno di 20 Minuti.