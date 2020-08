La macelleria Efra chiude i battenti

GORDOLA - Gordola, il Locarnese e più in generale il Ticino perde un altro piccolo pezzettino di storia locale. Il prossimo 30 settembre la macelleria Efra chiuderà infatti i battenti dopo 65 anni d'attività. «È stata per noi una decisione difficilissima e molto sofferta che ci rattrista enormemente», precisano i proprietari.

Lo storico negozio di via San Gottardo, fondato da Efrem Ferrini nel 1955, è stato tramandato da generazione in generazione. Da padre in figlio. Alla conduzione della macelleria, dopo la prematura morte a soli 51 anni del suo creatore, è infatti succeduto il figlio Franchino che appena maggiorenne si è ritrovato a gestire l'attività di famiglia. Nel settembre 2014, dopo il decesso per malattia di Franchino, è poi toccato alla moglie Giuliana, coadiuvata dal figlio Efrem, portare avanti la tradizione di famiglia. Fino a oggi. Quando quella tradizione si è purtroppo interrotta.

Il motivo - come sottolineato dalla famiglia Ferrini sul sito internet del negozio - va ricercato nella «disdetta inaspettata e improvvisa» di un membro del team della macelleria. Una perdita alla quale i proprietari non hanno potuto sopperire «in tempi brevi», prendendo quindi la decisione più difficile. Quella di dire addio a una tradizione che durava da ormai 65 anni, con un ultimo pensiero che va ai tanti clienti che nel corso degli anni si sono dati appuntamento davanti al bancone. «Vi ringraziamo di cuore per le vostre presenze e per la vostra fiducia», concludono Giuliana, Efrem e Fatima Ferrini. «Grazie di esserci stati».